Gimena Accardi no se guardó nada y, fiel a su estilo, volvió a generar revuelo con una confesión que no pasó desapercibida. Invitada a Las chicas de la culpa, la actriz recordó el impacto que tuvo su declaración sobre el tipo de hombre que le atrae: los turros.

“Sí, dije que me gustaban los turros porque te tratan como una princesa”, lanzó, entre risas. La frase, que se viralizó a comienzos de año durante una charla en el streaming de Olga, tuvo consecuencias inesperadas, según contó la actriz.

Gimena Accardi (Foto: captura eltrece)

“Se me llenó el Instagram de turros por esa declaración. Divinos, besos a todos… ¿por qué no habré dicho que me gustan con avión privado?”, bromeó Accardi, dejando en claro que el humor nunca le falta.

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La actriz fue sincera sobre sus gustos y no dudó en detallar qué es lo que la atrae: “El tipo en cuero con el short de fútbol, haciendo el asado, me gusta. Si me preguntás, me gusta más que el tipo de traje”, confesó, dejando en claro que el “look turro” le puede más que cualquier formalidad.

Además, Accardi explicó que su comentario no buscó estigmatizar a nadie: “En el streaming había un tópico sobre el tema y yo dije que a ellos se los estigmatizaba. Ojo que también hay abogados y médicos que son muy malos, pero el turro te trata como una princesa y eso me gusta”.

Gimena Accardi (Foto: captura eltrece)

La repercusión en redes fue inmediata. “Los turros me decían ‘casate ya con este turrito’, ‘vení que este turrito te muestra todo’. Eso sí, yo no contesto”, contó entre carcajadas, dejando en claro que, aunque se divierte con la situación, prefiere mantener la distancia.

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