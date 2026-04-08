En medio del revuelo que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Emilia Attias quedó en una posición más que incómoda. Muy cercana a ambos, la actriz fue consultada sobre cómo hizo para invitarlos a su cumpleaños y no le esquivó al tema.

Lejos de minimizar la situación, Emilia fue sincera sobre el impacto que tuvo en ella la reacción del público: “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, confesó, después de que recordaran que fue vinculada sentimentalmente con el actor.

Incluso recordó una intervención pública que hizo al respecto: “En un momento cuando fui al programa de Mario Pergolini hice algo muy gracioso al público, al fandom, pero era un poco fuerte porque yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

La incomodidad no terminó ahí. Emilia dejó en claro lo complicado que es quedar “en el medio” de una ruptura entre amigos: “Yo me quedé con los dos”, aseguró, aunque admitió que eso cambia por completo la dinámica: “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, siguió.

Y ahí llegó la bomba. Consultada directamente sobre su festejo, Attias diod etalles de cómo manejó la situación sin romper vínculos: “Tengo diálogo con los dos. Entonces, invité a uno y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Lejos de alimentar internas, explicó el trasfondo de su decisión: “‘No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida, vayamos a comer después’”, añadió.

Eso sí, fiel a su estilo, dejó un enigma que ya genera especulación: “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, cerró, firme con su postura.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

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Después de atravesar uno de los años más turbulentos de su vida personal, Nicolás Vázquez decidió frenar, mirar hacia adentro y compartir una reflexión que conmovió a sus seguidores. A través de un extenso posteo en sus redes sociales, el actor habló sin rodeos sobre lo que dejó este 2025 marcado por su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja.

Lejos del ruido mediático y de los rumores que rodearon la ruptura, Nico eligió un tono íntimo y sincero para describir su presente: “Este año fue de mucho aprendizaje y, una vez más, confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”, escribió, dejando en claro cuáles son sus prioridades.

El actor -que comenzó una nueva historia de amor con su compañera den la obra Rocky, Dai Fernández, también se mostró agradecido por el apoyo incondicional que recibió en medio del dolor: “Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, expresó.

Por: Fabiana Lopez

Pero una frase, en particular, resonó fuerte entre quienes siguen de cerca su historia y fue interpretada como una clara alusión a los conflictos personales que atravesó: “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro”.

Nico Vázquez: “Este año fue de mucho aprendizaje y, una vez más, confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”.

Finalmente, Nico cerró, a corazón abierto: “Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”.