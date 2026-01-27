L-Gante protagonizó un inesperado momento en pleno streaming de Olga, cuando lanzó un comentario picante dirigido a Gimena Accardi que no pasó desapercibido.

Antes de retirarse del estudio, el cantante de cumbia 420 recordó unas recientes declaraciones de la actriz, integrante del ciclo Soñé que veraneaba, sobre su gusto por “los turros” y decidió tirarle onda en vivo.

“¿Qué pasó? No escuché”, reaccionó Accardi al notar el revuelo que se generó detrás de cámara con Elián Valenzuela.

Ante su desconcierto, una productora le repitió las palabras del músico, que ya se despedía haciendo gala de su habitual picardía.

“Escuché que te gustaban los turros. Estoy activo”, lanzó L-Gante, dejando en claro su soltería y sorprendiendo a todos en el estudio, incluida la actriz, que quedó entre risas y asombro por el comentario al aire.

QUÉ HABÍA DICHO GIMENA ACCARDI SOBRE “LOS TURROS”

Gimena Accardi generó debate al aire de Soñé que veraneaba (Olga) al sincerarse sobre su tipo de hombre ideal y sorprender con una definición que rápidamente se viralizó en redes.

En la emisión del viernes 23 de enero, el programa propuso que cada integrante del equipo contara qué tipo de personas los seducían antes y si eso había cambiado con el tiempo. Cuando llegó su turno, la actriz de 40 años fue directa y sin filtros: “Creo que lo que me seducía antes, me seduce ahora. Los turros”.

Ante la sorpresa en el estudio, Benjamín Amadeo intervino y le retrucó: “Pero tu ex era lo menos turro que había”, en referencia a Nicolás Vázquez.

Lejos de esquivar el tema, Accardi profundizó su mirada sobre el concepto y aclaró qué entiende ella por “turro”: “El turro es dulce. Está lleno de turros románticos. El que te maltrata es otro tipo de chabón, es el abogado que viene de traje”.

Para cerrar, la actriz remarcó su postura con una definición que despertó polémica: “El turro es el que te trata como una princesa. El turro te trata como un verdadero hombre te tiene que tratar”.

