A partir de una equivocación al aire, Moria Casán le regaló al público de La Mañana con Moria un momento desopilante que terminó con Marcelo Polino tentado de la risa.

La One recordó el día que Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez, pero se confundió el término que había utilizado la actriz al contar que había engañado a su entonces marido con un “random”.

El blooper de la conductora de eltrece no pasó inadvertido, hizo estallar de risa al panel y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El furcio de Moria Casán sobre Gimena Accardi que hizo tentar a Polino

Moria Casán: -Lali te desilusionó.

Marcelo Polino: -Ni siquiera la palabra es desilusión. Lali fue muy ingrata conmigo.

Moria: -Pero eras el fan número uno de ella.

Polino: -Ella me llamó para que yo sea el presidente del fandom. Yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra “fandom” hace 15 años.

Moria: -Hay que preguntarle a Gimena Accardi, que se acostó con un fandom.

Polino: -No, con un random. Se acostó con un random, Moria.

Moria: -Señora, ubíquese, jajajaja. Gimena, te quiero, tenés que venir de panelista. Jajajaja. Dije: “Se acostó con un fandom”, pero se acostó con un random.

Polino: -Que se acueste con un fandom es un montón.

