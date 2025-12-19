Moria Casán protagonizó un divertido momento televisivo junto a Flavio Mendoza durante una entrevista mano a mano, cuando quedó en evidencia una insólita mentira que la diva había instalado durante años en los medios.

Mientras repasaban anécdotas y revelaban intimidades de la época en la que trabajaron juntos, la conductora de La mañana con Moria volvió a afirmar, convencida, que había sido ella quien llevó al coreógrafo a conocer el mar.

Sin embargo, el propio Flavio la desmintió en vivo y dio paso a un desopilante ida y vuelta que rápidamente se convirtió en noticia.

Moria Casán y Flavio Mendoza, mano a mano (captura de eltrece)

POR QUÉ MORIA CASÁN DIJO QUE LLEVÓ A FLAVIO MENDOZA A CONOCER EL MAR

Moria Casán: -Él nunca había conocido el mar y lo llevé a Pinamar.

Flavio Mendoza: -No sé por qué decís eso, es un invento tuyo. Yo conocí el mar cuando tenía 6 años.

Moria: -No sé por qué dije eso.

Flavio: -No sé. Yo la dejé.

Moria: -Alguien me dijo “lo llevaste a conocer el mar”. Y yo dije “lo llevé a conocer el mar”. Ay, no sé. ¿Vos conocías Pinamar?

Flavio: -No, Pinamar no conocía.

Moria: -Entonces te llevé a conocer Pinamar (risas)

Flavio: -Pero yo conocía el mar hace miles de años.

