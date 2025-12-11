Al día siguiente del momento viral en el que L-Gante cruzó en vivo a Gustavo Méndez por dar información sobre su exrepresentante, Maxi el Brother, a quien acusó de estafa, Moria Casán analizó el tenso episodio en su programa.

Primero, la conductora de La mañana con Moria abordó el tema con humor, leyendo los desopilantes memes que surgieron tras la escena.

“Los memes son maravillosos. Miren la cara de Méndez... Qué gracioso. Todo esto se viralizó”, comentó “La One”, entre risas.

Luego profundizó: “No pudimos creer la pelea. Méndez hizo su trabajo excelente, de periodista. Él no acotó nada. L-Gante necesitó decir algo y se lo dijo… un poco pasadito. Muy fuerte todo. Méndez hizo lo suyo”.

Moria Casán contó por qué L-Gante se descontroló en vivo (Captura de pantalla de eltrece)

Qué dijo Moria Casán del fuerte enojo de L-Gante con Gustavo Méndez

Dejando atrás el humor, Casán analizó con seriedad el incómodo momento entre el cantante y el panelista.

“Lo que a mí me parece que le molestó a L-Gante fue que saliera Maxi el Brother diciendo: ‘Siempre le cobré el 30%. Antes y ahora. Pero cuando yo lo agarré ya tenía 10 años de trabajo y no pasaba nada. El 30% de nada empezó a ser de mucho’”, señaló Moria.

“Creo que le molestó que lo trate de nada, porque lo devaluó. Lo quiso ningunear y ese ‘nada’ lo humilló”, agregó.

Sobre el hostil cara a cara entre L-Gante y Méndez, concluyó:“Yo pensé que te calzaba una piña o que te iba a hacer algo en la carita. Es la primera vez que lo veo sacado, por eso asombró”.

