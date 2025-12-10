La bronca que L-Gante acumuló con Gustavo Méndez fue demasiada, y el cantante no esperó a que finalizara La Mañana con Moria para pudrirsela al periodista en vivo: “Para mí sos un logi”.
El diálogo de Elián Ángel Valenzuela con Moria Casán y el resto del equipo había sido ameno, con fuertes revelaciones sexuales de parte del cantante, quien además se había referido a su desvinculación con Maxi el Brother.
El punto de quiebre fue cuando Méndez leyó sin avisar ni consultar al invitado la fulminante réplica de Maximiliano Barbaccia, el exrepresentante del artista.
En ese momento, el rostro de L-Gante se transfiguró, pero permaneció administrando su furia. Sin embargo, cuando Valentina Salezzi lo convocó para que cocine con Moria, él se excusó: “Permitime hacer una cosita...”.
El tenso cara a cara de L-Gante con Gustavo Méndez
Ahí, L-Gante se paró delante de Méndez y afirmó: “Si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que me dicen que sos un boludo, no terminamos más. Pegale suave, te tienen que corregir un poquito”.
El desconcierto de Moria era tan grande como el de Gustavo, quien se quedó pasmado, hasta que fue a la cocina a mostrarle los mensajes de Maxi el Brother al cantante, con la conductora totalmente descolocada.
“No te preocupés, leíste recién lo que estaban hablando. Yo te lo digo personalmente a vos”, insistió el cantante.
Frente a las explicaciones y disculpas de Méndez, Valenzuela insistió: “Yo te lo disculpo, pero me pareces un boludo, simplemente. Es mi parecer. Aceptalo o dejalo”.
“Hay que tener derecho a réplica, eso es algo ABC de los medios”, se defendió el periodista.
“Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esas boludeces. Si a vos te sumas hacer esas boludeces... No me molestó lo que haya dicho Maxi. Si no, cómo te manejás vos. Aprovechándote, abusándote de un momento así. A mí me pareciste un boludo. Porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice, te quiero, te deseo lo mejor. Y me querés exponer", arremetió Valenzuela.
“A partir de este momento para mí sos un logi. Andá para allá que ahora vamos a hacer esto”, remató L-Gante invitando a Gustavo Méndez a retirarse de la cocina, para cmplir con el compromiso con Moria Casán, que no sabía cómo descomprimir la tensión en el estudio.