Con la llegada de las Fiestas, L-Gante todavía no tiene definido con quién celebrará, pero sí tiene claro el súper particular regalo que su hija Jamaica le pidió a Papá Noel.

En una nota con Puro Show, el cantante habló de su mudanza y contó que la nena, de 4 años, fruto de su relación con Tamara Báez, sorprendió a todos con su deseo: quiere un capibara.

“Me mudé a una casita nueva. Todo bien, todo clean. Estoy renovando la energía”, expresó Elián Valenzuela en el programa de eltrece.

Luego sumó una tierna anécdota del momento: “Cuando llegamos, Jamaica se puso a ordenar todo su roperito, mientras yo armaba una cama de dos pisos, una cucheta, que me vino sin manual”.

L-Gante y Jamaica en su casa nueva. Foto: Instagram @lgante_keloke

En ese contexto, Pampito le preguntó: “¿Qué le va a pedir a Papá Noel Jamaica?”.

Y L-Gante respondió, sin saber cómo cumplirá semejante deseo:“Me dijo que quiere un capibara. Vamos a hacer lo posible”.

¿Qué es un capibara?

El capibara (también llamado carpincho) es el roedor más grande del mundo. No es un animal doméstico.

Algunos datos clave:

Es un animal silvestre , muy común en zonas de humedales de Sudamérica, incluida Argentina.

Puede medir más de 1 metro y pesar hasta 70 kilos .

Es herbívoro , tranquilo y sociable.

Vive en grupos y necesita mucha agua porque pasa gran parte del día en lagunas o ríos.

En Argentina, especialmente en zonas como Nordelta, se hizo muy famoso por aparecer en barrios y espacios urbanos.

Capibara. Foto creada con IA.

