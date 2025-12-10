A tres años de separarse de Tamara Báez, L-Gante sorprendió con una contundente declaración sobre su expareja y madre de su hija Jamaica, de 4 años.

Moria Casán habló positivamente de Tamara y la destacó no solo como madre, sino también por haber estado junto a él en momentos difíciles, como cuando estuvo preso.

Y Elián Valenzuela respondió en la misma sintonía, dejando de lado viejas diferencias.

Captura de pantalla de La mañana con Moria / eltrece.

L-Gante: “De las parejas que tuve, Tamara es la más importante”

“De las parejas que he tenido, Tamara sigue siendo la más importante porque es la madre de mi hija”, dijo el cantante en La mañana de Moria.

Luego agregó: “El vínculo con ella siempre va a ser con respeto. Me llevo bien, ni más ni menos. Todo regular”.

Unidos de por vida por su hija, L-Gante remarcó: “Como mínimo, una vez a la semana estoy con Jamaica. Ese momento nos une, por nuestra hija”.

Y finalizó: “Hoy estamos bien. Tuvimos situaciones, porque éramos jóvenes y… tenemos una creación fabulosa”.

