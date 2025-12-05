L-Gante visitó el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, y dejó a todos boquiabiertos al contar la mentira que usó para conseguir su primer trabajo formal, mucho antes de convertirse en uno de los artistas más populares del país.

Durante la entrevista, el cantante repasó cómo vivió la pandemia y cómo fue ese momento clave en su vida, cuando todavía no era conocido fuera de su barrio.

“En la pandemia yo vivía con Tamara (Báez) y con mi mamá en la casita del barrio. Teníamos la casa abierta, sin cerco, sin paredón, sin portón. Es más, tenía hasta la puerta de entrada rota”, relató.

En ese contexto, Elián Valenzuela contó que se la pasaba grabando música para distraerse, pero también tuvo que rebuscárselas para sobrevivir: “Empecé a vender comida, barbijos. Se habló mucho de los sándwiches de milanesa que vendíamos con mi pareja ahí. Con eso la mantuve”.

Pero la situación económica apretó y su mamá le sugirió que buscara un trabajo. “Mi mamá me dice, ya que no estás estudiando, ¿por qué no te vas a buscar un trabajo? Yo sabía que este momento iba a llegar. Bastante atinada, mamá. Pero no estaba errada”, reconoció.

EL CURRÍCULUM “CHAMUYADO” Y LA MENTIRA QUE LO LLEVÓ A CONSEGUIR EL PUESTO

Sin experiencia previa, L-Gante armó un currículum “con un poco de chamuyo”, como él mismo admitió. “Viste que siempre uno le pone un poco de chamuyo, hablar inglés, alemán…”, confesó entre risas.

El primer lugar al que fue fue una fábrica de polietileno, donde hacían envases de lavandina y otros plásticos. “Me levanté temprano ese día. Fue el primer lugar hacia donde fui. Yo tenía pensado que me iba a pasar toda la tarde tirando currículum. Y el primer día, al primer lugar que fui, me dice: ‘¿Te animás a hacer envases de plástico?’. ‘Sí’, le dije. ‘¿Sabés cuántos hice?’. ‘Vení mañana’”, recordó.

Pero lo que realmente sorprendió a Pergolini fue la confesión de la mentira que le dijo al dueño de la fábrica para que le diera el trabajo: “Le fui tipo con cara de lástima, ¿viste? Y le dije que estaba por ser padre. Pero ahí todavía no estaba por ser padre”, admitió entre carcajadas. “Llegué a casa y le conté a mi mamá. Me dijo: ‘Tené una suerte, vos’”.

