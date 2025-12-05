L-Gante volvió a estar en el centro de la escena tras una entrevista en la que se animó a hablar sin filtros sobre su pasado amoroso con Wanda Nara. El cantante visitó el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, lejos de esquivar el tema, se refirió a cómo lo impactó ese vínculo que fue noticia en todos los medios.

Durante la charla, Pergolini le preguntó de frente por su relación con la empresaria y conductora. L-Gante no dudó en responder y sorprendió con una reflexión inesperada: “Aprendí mucho de eso”. El artista reconoció que la exposición mediática y el revuelo que generó el romance lo hicieron madurar y ver las cosas desde otra perspectiva.

El cantante de cumbia 420 explicó que su relación con Wanda no solo fue un boom mediático, sino que también le dejó enseñanzas personales. “Fue una experiencia que me marcó. Aprendí un montón, sobre todo de cómo manejarme en ciertas situaciones”, aseguró L-Gante, dejando en claro que el vínculo con la mediática fue mucho más que un simple romance pasajero.

L-Gante en Otro Día Peridido con Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

Pergolini, sorprendido por la sinceridad del músico, le repreguntó si volvería a vivir algo similar. L-Gante fue contundente: “No sé si lo repetiría, pero no me arrepiento. Todo lo que viví me sirvió para crecer”.

L-GANTE CONFESÓ CUÁNTÓ LO EMOCIONA VER CRECER A SU HIJA JAMAICA

En el ida y vueta con Mario Pergolini, Elián Valenzuela habló con ternura de su nena con Tamara Báez: “Mi hija es mi cable a tierra, tiene cuatro años, es súper segunda conmigo, me hace muy bien, nos llevamos muy bien. La veo como va creciendo, hay cosas que me sorprenden, estoy en ese proceso”.

“Se me quemó la casa, me mudé a la casa del barrio, ahora me mudé a otro barrio y algo que me sorprendió de Jamaica es que mientras le armaba la cama, hay algunas piezas que las puse al revez, ella estaba con su maleta, sacando la ropa, doblandola, con cuatro años, estoy en esa, sorprendiendome de mi hija”, recordó emocionado el músico.

