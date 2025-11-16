En medio de un momento de bajo perfil para L-Gante, su padre, Miguel Ángel Prosi, reapareció públicamente y reveló detalles de la tensa relación que mantiene con el cantante.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el hombre contó que en los últimos días tuvo una discusión telefónica con su hijo, que marcó un quiebre definitivo entre ambos.

“Tuvimos con Elián la semana pasada un fuerte cruce en voz elevada de ambas partes. Él se sinceró sobre lo que piensa de mí y yo también lo hice. Me enojé porque fue él quien me llamó para pedirme una mano, y después me salió a ningunear en el programa de Juana Viale. Me sentí mal, usado. Como no soy falso, traidor ni payaso, le manifesté mi malestar y ahí se terminó la relación”, comenzó diciendo Prosi, visiblemente dolido.

“ME SENTÍ NINGUNEADO”: EL RELATO DE MIGUEL ÁNGEL PROSI

El padre del cantante explicó que el conflicto se desató tras un desencuentro personal, pero que sus diferencias vienen desde hace tiempo. “Fue una llamada que le hice yo a él y ahí cada uno expresó lo que sentía. Antes de eso, le había preguntado a una persona en común qué sentía Elián por mí, y hasta le pedí que lo grabara. A mí lo que menos me hace falta es algo económico, como dicen algunos”, aclaró.

Sin contener su enojo, Prosi profundizó: “Menos bonito nos dijimos de todo. No busco victimizarme, pero él está muy lejos de la realidad. No quiero perturbarle la vida a nadie, pero me quieren llevar a ese circo. Elián es un chico con una adolescencia inconclusa y una rebeldía ficticia. Eleva la presencia de maternar para mejorar su imagen. Es un vinilo doble faz: por un lado, lo clásico, pero por el otro, no escucha nada”, disparó con dureza.

Durante la charla, Miguel aseguró que el enfrentamiento con su hijo marcó un punto final en el vínculo. “Él me dijo que al único que tengo que darle explicaciones es a él y me recriminó por qué no estuve. Pero esto no tiene vuelta atrás”, sostuvo.

El padre del artista también criticó la manera en que L-Gante maneja su carrera y su entorno laboral. “Está haciendo todo mal. No echó a Payarola y sigue igual. Le pregunté quién es el jefe de su empresa, me dijo ‘yo’, y le respondí: ‘Si no tenés plata para cargar gasoil, entonces algo estás haciendo mal, nene’”, contó.

Por último, recordó el episodio que terminó de romper la relación:“Después salió a ningunearme en el programa de Juana Viale y le dije: ‘¿Para qué carajo me llamaste si vas a decir eso?’ No le debo nada a nadie, siempre me manejé solo. Me echa en cara que estoy dolido porque tiene un hijo millonario, y yo le contesté: ‘¿Cuál, el de España?’ Yo también soy hiriente”, cerró con tono desafiante.