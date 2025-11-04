A más de una semana de que L-Gante anunciara su cambio de equipo para encarar una nueva etapa profesional, su padre, Miguel Ángel Prosi, salió al cruce del abogado Agustín Rodríguez con durísimas declaraciones.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hombre expuso sus diferencias con la nueva figura que asesora legalmente a su hijo.

“Hoy casualmente vence el plazo para que se expida Maxi El Brother del telegrama donde se pide la rendición de cuentas, y es previo a iniciar una demanda penal. Elián está a la espera de eso. Yo tenía a Agustín Rodríguez como un buen abogado, pero no, empezó a dar cifras y le dije a mi hijo que necesitaba a alguien que no sea mediático, y ya se armó todo esto”, expresó Prosi, sin filtros.

El papá del músico sostuvo que no está de acuerdo con la exposición mediática que ha tomado el letrado: “Le dije a mi hijo que no salga a hablar, pero él eligió su camino. Los mejores abogados no son mediáticos”, afirmó con contundencia.

El papá de L-Gante habló de la detención de su hijo.

EL PADRE DE L-GANTE SIN FILTROS: “ME SENTÍ BOLUDEADO”

En otro tramo de la entrevista, el padre de L-Gante redobló la apuesta y fue categórico: “Es un mediático. No hay que exponer nada en los medios cuando judicialmente no hay nada concreto. Está totalmente ajeno a la realidad. Vos, Juan, sabés que a Payarola y a Maxi El Brother no los quería cerca de mi hijo. Íbamos a hacer una reunión entre los tres, pero Elián se arrepintió y la canceló. Me sentí boludeado”, señaló.

Prosi recordó además que fue él quien intentó encauzar la carrera del cantante: “Yo soy quien logró que Elián aprenda a manejarse, porque veía cosas que no eran productivas para él”. Sin embargo, reconoció que la comunicación entre ambos hoy es escasa: “Hablo más con Maxi El Brother que con Elián porque quiero que haya un acuerdo. Llevar todo a lo judicial no conviene, porque tarda mucho”.

El padre del referente de la Cumbia 420 fue más allá y apuntó contra los contratos firmados por el entorno anterior: “Hay contratos que tienen que cumplir y mucho dinero en juego. Tendrán que tener las cuentas claras y ponerse de acuerdo, porque acá no se puede ocultar mucho. Esos contratos se firmaron con Payarola, y sabemos que de diez palabras que dice, once son mentira”.