La polémica por la paternidad de L-Gante sumó un nuevo y explosivo capítulo.

Tras la confesión de Miguel Ángel Prosi, quien aseguró públicamente no ser el padre biológico del cantante, un hombre llamado Mario rompió el silencio y afirmó que podría ser el verdadero progenitor de Elián Valenzuela.

En una entrevista exclusiva con Juan Etchegoyen en Mitre Live, reveló detalles de una relación que habría mantenido con Claudia Valenzuela, madre del artista, en 1999.

Mario, el presunto padre de L-Gante, habló por primera vez

Mario tiene 59 años y vive en la localidad de José León Suárez.

Según relató, conoció a Claudia Valenzuela en julio de 1999 y rápidamente comenzaron una relación cercana.

“La conocí en San Martín, en la zona de José León Suárez. Empezamos como amigos, charlábamos, me contaba que tenía tres hijos. Yo estaba separado en ese momento”, recordó.

El vínculo habría durado aproximadamente 20 días y, según su testimonio, mantuvieron relaciones sin protección.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo siempre me dirigí a ella con respeto y un día viernes me acuerdo fui a llevar un trabajo a un lugar y la vi a Claudia. Le dije que me iba a hacer un trabajo y ella me dice ´te acompaño´. Se me subió a mi camioneta F100 y se me puso al ladito. Encima esa camioneta tiene un asiento larguísimo y ella se me pegó y cuando me agarró un semáforo, yo la miré con un poco de vergüenza y ella me besó y ahí arrancó nuestra historia. Yo no tenía ni novia ni nada", aseguró.

“Luego paso a mi casa y estuvimos charlando. Me contó la historia del papá de sus hijos que vivía en el extranjero. Y luego me contó la historia de Miguel Ángel que estaba preso en ese momento. Coincide todo a lo que yo viví”, manifestó Mario que luego siguió dando detalles.

El momento en que Mario reconoció a Claudia en la televisión

Mario explicó que volvió a ver a Claudia Valenzuela muchos años después, cuando L-Gante fue detenido y ella apareció en los medios.

“Mi señora me estaba cocinando una pizza de cebolla y la veo a Claudia en la tele. La reconocí por los ojos, la voz, el acento. Me atraganté cuando me cayó la ficha”, relató entre risas nerviosas.

Pide una prueba de ADN para confirmar la paternidad

Lejos de buscar escándalos, Mario dejó en claro que su intención es conocer la verdad y, si se confirma su vínculo con L-Gante, construir una relación desde el respeto.

“No quiero quilombo. Si es mi hijo, vamos a ser amigos, a jugar al fútbol o a la play. Quiero darle identidad a una persona. Una madre tiene que ser muy fría para no presentarle a su verdadero padre”, dijo contundente.

“Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Si todo coincide, será una coincidencia o una casualidad tremenda”, cerró.

¿Quién es el verdadero padre de L-Gante?

La aparición de Mario abre la puerta a nuevas preguntas sobre la verdadera identidad del padre biológico del artista.

Mientras tanto, el público espera una posible prueba de ADN que podría esclarecer definitivamente el asunto.