A poco de sorprender a sus oyentes al revelar que Miguel Ángel Prosi le confesó no ser el padre de Elián “L-Gante” Valenzuela, Juan Etchegoyen dio detalles dle hombre que sería el verdadero papá del cantante.

“Hace unos días, Miguel Ángel Prosi, hasta acá quién parecía ser el padre biológico de Elián Valenzuela más conocido como L-Gante, confesó no serlo y empecé una investigación que me derivó a lo que te voy a contar ahora”, comenzó diciendo el conductor de Mitre Live.

“Una vez que yo conversé en este programa con Miguel y todo se viralizó, recibí un mensaje en mis redes sociales de quién podría ser el verdadero padre del intérprete. Se llama Mario López, es un hombre de 58 años que vive en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Hablé 29 minutos por teléfono con Mario que lo que le pide a Elián, mediante este programa es que se haga un ADN”, agregó.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Asimismo, el periodista ahondó más en la charla con este hombre: “Mario me contó que tuvo hace 26 años un encuentro íntimo con la mamá de Elián, con Claudia Valenzuela, y que cuando L-Gante cayó preso ahí empezó a dudar con el tema paternidad biológica”.

“Mario me dice que las fechas coinciden perfecto y que él quiere y necesita saber si es el papá. También me dijo que Claudia nunca le contó que estaba embarazada en su momento y que está desilusionado con ella”, sumó. Y cerró, contundente: “A mí me da la sensación que L-Gante accederá porque también debe necesitar saber esto. Mario sospecha que es el verdadero padre, pero no me lo puede confirmar porque necesita un ADN”.

L-GANTE HABLÓ DE SU SALUD TRAS LOS RESULTADOS DE SUS ANÁLISIS: “ESTOY TRATÁNDOME PARA QUE NADA EMPEORE”

Luego de que se especulara mucho con su salud y a poco del anuncio que hizo al recibir los resultados de sus estudios médicos, Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a hablar del tema ante la prensa.

“Estoy atendiendo mucho mi salud y tratándome para que nada empeore y todo vaya bien”, atinó a decir el cantante, tal como se pudo ver en Intrusos, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América.

Días atrás, L-Gante había dejado en claro que no había ninguna sustancia ilegal en su sistema: “Hoy me hice el estudio de orina y sangre. ¿Y saben qué? Cero drogas y sustancias, papá”, escribió en su cuenta personal de Facebook. Y cerró, tajante: “A casa los que hablaban giladas. Quiero ver si ahora los medios dicen eso. Lo único que encontraron es flow”.