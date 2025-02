Pocos días atrás, L-Gante expresó públicamente que no solo no está en contacto con su padre, Miguel Ángel Prosi, también dijo que no le importa nada de lo que le diga.

Sus palabras fueron mal recibidas por su progenitor, quien hizo una explosiva catarsis en contra de su hijo y en Desayuno Americano pusieron al aire el audio.

LAS FRASES MÁS FUERTES DEL PADRE DE L-GANTE, LETAL CON SU HIJO

“No es conveniente que salga a hablar. Viste que el otro día dijo en el programa de Intruso ‘a mi papá no lo escucho’. Sí, la verdad que no escucha. Es al pedo defender lo indefendible. Y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo”, dijo el papá del cantante de RKT.

Acto seguido, Miguel Ángel puso primera y fue letal con Elián: “Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él. La fama lo está apabullando. Pero bueno, en su momento me dedicaba a lo judicial. Ahora no quiero ni hablar. Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’”.

“Pero de este pelotudo no quiero nada. Pero nada, eh. El tiempo te juzga. Acordate lo que te digo. Pero nada, no quiero ni que se me acerque”, continuó, vehemente.

“Pensé que era más pillo, pero no, es un pelotudo. Hasta acá llegué. Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, que le falte el respeto”, siguió Miguel Ángel.

“Conmigo ni cerca de que me falte el respeto porque nunca permití en la vida que me falten el respeto. Y decir eso así en televisión, en forma despectiva, no deja de ser un pobre chico”, aseguró, durísimo con L-Gante.

Y finalizó Miguel Ángel Prosi: “El dinero no hace que no seas una persona pobre, eso es el alma. Cuando tenés el alma pobre y la mentalidad… Pretendés que se enteren que sos vivo haciendo acciones. No, el vivo nace vivo. No se tiene que hacer el vivo. Ni demostrar que es vivo”.

“Está equivocadísimo la vida. Pero como no escucha, lo mío era judicial, que se vaya a lavar el culo”.

