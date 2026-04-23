Ángel de Brito fue fulminante con Santiago del Moro y con su panelista Laura Ubfal. Todo comenzó cuando la periodista, fiel a su estilo directo, cuestionó en redes sociales una pregunta de Angie Balbiani a Betiana Blum y un momento de la entrevista que De Brito le hizo a Ricardo Biasotti en LAM.

“Los dos papelones del día en TV: Angie Balbiani preguntándole a Betiana Blum por su muerte y Biasotti diciéndole a Amalia Granata ‘tendríamos que haber tenido un hijo nosotros dos’”, disparó Ubfal en su cuenta de X. La respuesta de De Brito no tardó en llegar y fue con munición gruesa: “Y el tercero, el debate ignorando las denuncias contra La Maciel”.

El cruce de De Brito y Ubfal en las redes sociales (Foto: captura X.com)

Lejos de quedarse callada, Laura Ubfal retrucó: “Laura no tiene humor”, en referencia a sí misma, y dejó en claro que no le molestan las chicanas. Sin embargo, el conductor de LAM fue por más y, en diálogo con SQP, profundizó sobre el cruce: “Laura no tiene humor. Gran Hermano le parece graciosísimo, pero otros temas no los ilumina”.

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DE BRITO NO SE GUARDÓ NADA Y FUE CONTRA DEL MORO Y UBFAL: “UN PAPELÓN”

De Brito también apuntó contra la producción del debate de Gran Hermano y contra el condcutor, Santiago del Moro. “El papelón fue que no interroguen a La Maciel por sus causas, donde la misma protagonista dice que salió de la casa por la notificación de la Justicia”, afirmó.

A pesar de las diferencias y los roces al aire, Ángel de Brito sorprendió al defender a su colega: “Laura es una de las mejores panelistas y periodistas del país, pero está en la secta de Gran Hermano”. Y agregó: “Laura es así, combativa, de desmentir a todos. Yo la amo, pero todos la padecen. Pepe la detesta, las chicas le discuten, vamos a comer y está todo bien, pero al aire te interrumpe”.

Angel de Brito y Laura Ubfal (Fotos: capturas América TV)

El conductor dejó en claro que, aunque las discusiones son moneda corriente en el programa, la relación fuera de cámara es cordial y hasta de compañerismo.

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