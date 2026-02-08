A pocas semanas de la gran final de MasterChef Celebrity por Telefe, un descuido de Laura Ubfal sacudió las redes sociales. La periodista cometió su segunda gran indiscreción en dos semanas y generó polémica al revelar quién será el próximo eliminado del certamen.

Todo ocurrió durante una transmisión de La Linterna, el streaming de Bondi Live. Ubfal, en medio de la charla, comentó: “Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina”.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

Pero el verdadero escándalo estalló cuando Flor Cabrera, ex Gran Hermano, trajo a la mesa el último conflicto en la cocina: “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”, en referencia al robo que sufrió el actor en plena competencia.

LAURA UBFAL SPOILEÓ QUIÉN SERÁ EL ELIMINADO DE MASTERCHEF CERLEBRITY DE ESTA SEMANA

Fue ahí cuando Ubfal no pudo contenerse y lanzó la bomba: “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, ya todo el mundo lo sabe”. Entre risas nerviosas, la periodista intentó disimular el error, pero ya era tarde: spoileó el futuro del programa. Para rematar, agregó: “Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López”.

Agustín Rey fue más allá: “Igual, ¿quién pensaba que iba a ganar Miguel Ángel Rodríguez? ¡Nadie! ¡Nadie!”. “Y además se tiene que ir a hacer (la obra musical) Annie La Huerfanita”, selló Ubfal.

Foto: captura Bondi Live

Mientras tanto, Emilia Attias quedó en el centro de la polémica tras ser acusada de robarle un bowl de crema al actor. Después del supuesto robo, Rodríguez tuvo que improvisar con lo que le quedaba, pero su torta terminó desmoronándose en el conteo final. Aunque Donato De Santis elogió el sabor, Germán Martitegui fue lapidario: calificó la presentación como un “horror”.

