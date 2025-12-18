Este jueves, los socios de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) votaron a favor de la expulsión de la entidad de Evelyn Von Brocke y la panelista de Bendita destrozó a Susana Roccasalvo y Laura Ubfal por apoyar la severa sanción.

Además, hizo una sonora advertencia sobre las consecuencias que habrá a partir de mañana.

Tras sus polémicas declaraciones sobre Marcelo Polino, Evelyn fue careada públicamente en el edficio de Saavedra al 200, en Balvanera, por varios socios como Susana Roccasalvo, y tras la decisión por 39 votos contra 11, salió a la calle y habló con la prensa.

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

“Nunca me pasó a mí, ni siquiera en tu programa, que me hayan censurado a la hora de hablar. En tu programa porque hemos puesto cosas fuertísimas en el chat de LAM y jamás me censuraste absolutamente nada. Hoy he sido censurada y no me siento a derecho”, reclamó Von Brocke en LAM.

“Este es el comienzo de muchas cosas Ángel, porque mañana empieza a apelar mi abogada, Adriana Martínez. Ella tiene todo armado desde hace un tiempo. Yo quiero justicia”, advirtió. Un chat privado es un chat privado, y si yo te escribo a vos algo privado y vos me escribís algo privado a mí, es privado. Punto. Es así. Y siempre los chats privados en mi vida fueron privados. Recién acá Santi (el cronista) vió como me empujaron para salir”, agregó.

QUÉ DIJO EVELYN VON BROCKE DE LAURA UBFAL Y SUSANA ROCCASALVO

Según contó Evelyn, la votación “fue a mano alzada, pero fue a los gritos”, y reclamó que no fue escuchada. “¿Algún voto te sorprendió?”, le preguntó Ángel de Brito, y ella ironizó: “No, que hubo colegas divinos. Colegas increíbles, divinos, geniales…”.

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

“¿Laura Ubfal te expulsó?”, quiso saber el conductor, y Evelyn salió con todo contra la panelista: “Sí. A las dos. ¡Qué tupé! ¿no? Porque Laura, con todo lo que ha dicho en toda su carrera y de cuántas personas y demás…”.

Además, Evelyn confirmó que Susana Roccasalvo la encaró a los gritos en la reunión. “Es cierto. Persona que no he hablado de ella, que ha sido mi conductora en su momento y que no he hablado todas las cosas que vivíamos con ella y demás”, reveló.

“Así que acá aparecieron carmelitas descalzas que no lo son”, señaló, antes de contar que la conductora de Implacables habló con las autoridades de Canal 9 para que la echen. “Nombró a Diego Toni, que no sé si a Diego Toni le debe gustar que lo hayan nombrado, ¿no? Ella que venía de una reunión de Canal 9 con Diego Toni”, remató.

EvElyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

En fotos: expulsaron a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de Aptra luego de una acalorada asamblea de socios

