Después de semanas de polémica, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas decidió este jueves en asamblea la expulsión de Evelyn Von Brocke a pedido de Marcelo Polino, que se sintió expuesto por los dichos de la periodista de El Nueve. Además, se decidió también expulsar a Pilar smith.
Evelyn que volvió a la TV este año para protagonizar polémicas como su discusión con Roberto García Moritán en Mujeres Argentinas, se despachó con datos sobre la vida privada de su colega que llevaron a este a pedir una asamblea para decidir o no su expulsión.
Finalmente, y en una votación que incluyó gritos y polémicas, la periodista que actualmente participa en Los Profesionales y Bendita, ambos de El Nueve, fue expulsada de la asociación hacia las 20.30.
Leé más:
LAS FOTOS DE LA EXPULSIÓN DE EVELYN VON BROCKE Y PILAR SMITH DE APTRA
Leé más:
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.