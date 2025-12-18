Después de semanas de polémica, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas decidió este jueves en asamblea la expulsión de Evelyn Von Brocke a pedido de Marcelo Polino, que se sintió expuesto por los dichos de la periodista de El Nueve. Además, se decidió también expulsar a Pilar smith.

Evelyn que volvió a la TV este año para protagonizar polémicas como su discusión con Roberto García Moritán en Mujeres Argentinas, se despachó con datos sobre la vida privada de su colega que llevaron a este a pedir una asamblea para decidir o no su expulsión.

Finalmente, y en una votación que incluyó gritos y polémicas, la periodista que actualmente participa en Los Profesionales y Bendita, ambos de El Nueve, fue expulsada de la asociación hacia las 20.30.

