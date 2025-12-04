El ataque de Evelyn von Brocke a Marcelo Polino por la medicina privada que ofrece Aptra desencadenó un enfrentamiento con Nancy Duré, quien se despachó con un letal descargo en vivo contra su colega.

Furiosa, la periodista de Puro Show se refirió al mote de robamaridos que le endilgó la panelista de Bendita: “Si fuera cierto que yo soy una Tatiana, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de Aptra. (...) No estábamos hablando de si yo estoy o no estoy con gente casada".

Discusión que se originó en el grupo de WhatsApp de miempros de Aptra, y que se filtró a los medios: “Ella tendría que haberme llamado, haberse retractado, pedirme disculpas en privado y en público, pero no se las pienso aceptar”, exclamó.

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

Además, dejó a entrever que maneja la posibilidad de elevar el tema a los tribunales.

“Si bien a mí me interesa solo la opinión de mi hijo en este mundo, y de nadie más, pu... sí, Tatiana no, querida”, remató.

Los celos de Evelyn von Brocke por Nancy Duré

“Yo trabajé con Fabián Doman, me llevé muy bien. Pero nunca tuve nada con Doman. Si esa es la fantasía de Evelyn”, expresó picante.

Ahí, Angie Balbiani recordó que en ese momento Fabián Doman ya se había separado de Evelyn.

“Cuando vos te postules, si alguien te vota, eso es siempre cuando no te echen, vas a poder hacer lo que quieras. Pero ahora la persona que es presidente de APTRA es Luis Ventura”, cerró.