Este miércoles, los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) votaron la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith. Desde la costa argentina, donde está de vacaciones, Pilar anunció en LAM que tomará acciones legales.

La decisión llegó después de que Marcelo Polino y Nancy Duré propusieran la salida de ambas periodistas.

Según relató Laura Ubfal, la votación para echar a la exesposa de Fabián Doman contó con una amplia mayoría.

Pilar Smith habló de su expulsión de APTRA. Video: LAM / América TV

La reacción de Pilar Smith: “Voy a llamar a mi abogada”

La noticia de su salida la sorprendió en pleno móvil de LAM. Sin ocultar su enojo, Pilar Smith lanzó: “Es un chiste chicos, no puede ser", se indignó.

Y anunció: “Por opinar de un Martín Fierro, ya mismo voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto”.

El escándalo que detonó la interna en APTRA

Evelyn Von Brocke a la salida de la asamblea de Aptra donde fue expulsada

Todo comenzó con la polémica entre Evelyn Von Brocke y Marcelo Polino. La periodista compartió en un chat de Aptra los supuestos ahorros de su colega, buscando justificar que se le quitara la cobertura de la obra social que le paga la institución de periodistas. Ese chat se viralizó y Polino pidió una asamblea urgente.

Luis Ventura arribando a Aptra este miércoles 18 de diciembre.

En ese contexto, la asamblea de APTRA también puso en discusión el futuro de Pilar Smith, quien se encontraba de vacaciones y no pudo estar presente. Tras sus críticas al Martín Fierro Latino, varios miembros reclamaron una sanción y finalmente se votó su expulsión.



