Desde que Pilar Smith llegó a LAM a inicio de enero, Laura Ubfal comenzó una guerra silenciosa contra ella que tuvo un nuevo pico este lunes cuando le arruinó el enigmático que la flamante angelita había llevado anotado prolijamente en su cuaderno.

No es la primera vez que Ubfal tiene un gesto polémico hacia Pilar, con quien comparten el título de ex conductoras de Gossip, y fue por eso que se animó a asegurar en varios medios que su versión del ciclo tenía más rating que el de su actual compañera.

Pilar Smith, Laura Ubfal y Ángel de Brito (Fotos: capturas América TV)

Pilar comenzó a brindar pistas sobre un famoso que se separó de su pareja después de varios años, cuando Ubfal aseguró que ya lo tenía. Luego de que Smith dijera que el famoso tenía un perro con cuenta de Instagram y que había vuelto a Argentina a participar de un programa muy famoso, su compañera lanzó con total impunidad: “¡Ah, ya sé! Casi Ángeles”.

GUERRA DE ANGELITAS: UBFAL BOICOTEÓ EL ENIGMÁTICO DE PILAR SMITH Y HUBO TENSIÓN

La reacción general fue de silencio absoluto ya que varios conocían la respuesta del enigmático, pero fue De Brito el que se animó a retarla frente a una mirada severa de Pilar que se transformó en sonrisa forzada. “Laura, le acabás de arruinar el enigmático a Pilar”, dijo.

“¡Se me escapó, se me escapó!”, exclamó Ubfal. “Ella te quiere joder. Como la información es tuya…”, le explicó De Brito a su nueva angelita de la manera más gráfica posible, y agregó: “Esta te echó de APTRA”, en referencia a la votación que la dejó afuera de la asociación en diciembre.

Pilar Smith, Laura Ubfal y Ángel de Brito (Fotos: capturas América TV)

“Ella dice que no votó”, recordó Pilar, que agregó: “Igualmente tengo un romance y vos tenés más”. “Con razón te echó Tauro”, le espetó De Brito ácidamente a Ubfal, que continuó con las chicanas hacia la periodista que llevó la primicia.

