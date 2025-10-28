Mientras Matilda Blanco hablaba de los looks de la boda de Euge De Martino y Diego Schwartzman y las panelistas de LAM hacían comentarios al respecto, Yanina Latorre cruzó fuerte a Laura Ubfal por su opinión sobre los novios.

“Era todo encantador, la fiesta, los novios”, dijo la asesora de moda y Ubfal interrumpió: “Un poco desparejos el novio y la novia, separados me encantan”. Fue entonces cuando Yanina le dijo indignada: “No te viene bien nada Laura, odias a la gente joven”.

Euge De Martino y Diego Shcwartzman se casaron (Foto: captura de América).

“Él está barbaro, Laura sos insoportable”, siguió Latorre y Ángel de Brito se sumó: “Estas obsesionada con Laura, dejala en paz, si ella quiere opinar que está muy abajo, es lo que ella piensa”. “Sí, porque es una contrera, todo lo que es lindo y joven lo destesta”.

Laura Ubfal en LAM (Foto: captura de América).

“Ellos son divinos, pero digo que parece que fueron a dos casamientos distintos”, se defendió Ubfal y Matilda reclamó: “Me siento muy interrumpida, disfrutemos de ese momento, para estar fabulosa tenes que saber elegir”.

Yanina Latorre en LAM (Foto: captura de América).

LA REACCIÓN DE YANINA LATORRE CUANDO LE ANUNCIARON QUE ESTEFI BERARDI LA REEMPLAZARÁ EN LAM

Cuando Pepe Ochoa le contó a Yanina este lunes que será reemplazada por Estefi Berardi, la panelista se limitó a decir “No me molesta” con cara de pocos amigos. Ante el chicaneo de Ángel, la panelista trató de hacer algunos chistes, pero solo volvió a crear tensión con Mónica Farro.

“Por lo menos es limpia”, agregó la panelista, mientras Ángel le decía que no le creía que no le molestaba la presencia de Berardi. “Claro, porque a veces te sientan gente sucia y yo pongo el c… acá”, dijo ante la cara de desconcierto de Mónica.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.