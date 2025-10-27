Apenas se conocieron los primeros datos oficiales de las elecciones legislativas 2025, las redes sociales se convirtieron en un verdadero ring de opiniones.

Figuras como Luciana Salazar, Yanina Latorre, Nancy Dupláa, Griselda Siciliani y Marcelo Tinelli no se guardaron nada y salieron a marcar postura ante la victoria de La Libertad Avanza.

Luciana Salazar, entre el análisis y la ironía internacional

Como ya es costumbre cada vez que hay elecciones, Luciana Salazar fue una de las primeras en lanzar sus impresiones. Pasadas las 18, tiró un adelanto picante:

“No son muy óptimos los resultados para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. No son los que se esperaban. Eso dicen”, escribió, dejando en claro que el oficialismo sacó ventaja.

Pero la rubia no se quedó ahí. Cuando se confirmó el triunfo de La Libertad Avanza, subió una imagen de Donald Trump, en una clara referencia al vínculo entre el Gobierno y Estados Unidos. El mensaje no pasó desapercibido y generó revuelo entre sus seguidores.

Yanina Latorre y una chicana filosa para Nancy Pazos

Otra que no perdió tiempo fue Yanina Latorre, que aprovechó los resultados para tirarle una indirecta a Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli.

“¿Ya sacaste pasaje?”, le preguntó con ironía, recordando que Pazos había dicho que se iría del país si ganaba el candidato de LLA. Y fue por más:“Avisame y te llevo a Ezeiza”, remató en otro tuit, fiel a su estilo filoso.

Foto: captura de pantalla de X

Nancy Dupláa y Griselda Siciliani: críticas y mensajes en clave

Por el lado opuesto, Nancy Dupláa compartió una imagen de integrantes del J.P.Morgan celebrando, sugiriendo que el resultado favorece a los grandes bancos de Estados Unidos. Un mensaje cargado de crítica y sarcasmo.

Foto: Instagram de Nancy Dupláa

En la misma sintonía, Griselda Siciliani eligió la poesía para expresar su descontento. Citó la canción “Superhéroes” de Serú Girán:

“Hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro”. Un posteo que muchos interpretaron como una fuerte crítica al nuevo escenario político.

Marcelo Tinelli apuntó contra Cristina Kirchner y el peronismo

El conductor Marcelo Tinelli también se metió en la discusión y fue directo al hueso:

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para dónde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, disparó, apuntando de lleno contra Cristina Kirchner y la conducción del peronismo.

Foto: captura de pantalla de X

Las redes, el nuevo escenario de la grieta

Las elecciones legislativas 2025 no solo definieron el futuro del Congreso, sino que también dejaron en evidencia que la grieta se vive con intensidad en las redes sociales.

Los famosos, lejos de quedarse al margen, pusieron la cara y la voz, y sus mensajes no tardaron en viralizarse.