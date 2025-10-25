Yanina Latorre volvió a estar en el centro de la escena tras sus declaraciones sobre el llanto de Tini Stoessel. La panelista de espectáculos se cruzó con las fanáticas de la cantante, que la criticaron duramente por opinar sobre el momento sensible que vivió la artista en público.

Todo comenzó cuando la cantante se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener las lágrimas durante una entrevista. El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales y la conductora no dudó en dar su opinión en su programa SQP y también LAM. Sin embargo, sus palabras no cayeron bien entre las seguidoras de la ex Violetta, que salieron a defenderla con todo.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@tinistoessel)

Lejos de quedarse callada, Latorre recogió el guante y les respondió sin filtro. “Las fans de Tini me matan porque hablo de su llanto, pero cuando fue el tema de Cami Homs, ¿dónde estaban?”, disparó Yanina, quien además, remarcó que siempre intentó ser objetiva y que no tiene nada personal contra la cantante.

EL TRASFONDO DEL CONFLICTO: TINI STOESSEL, RODRIGO DE PAUL Y CAMI HOMS

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue una de las más comentadas del espectáculo argentino en los últimos años. El romance se confirmó poco después de la separación del futbolista con Cami Homs, lo que generó un escándalo mediático y una fuerte exposición para todos los involucrados.

Desde entonces, las fanáticas de Tini y las seguidoras de Cami protagonizaron varios cruces en redes sociales, defendiendo a sus ídolas y alimentando la polémica. Yanina Latorre, fiel a su estilo, nunca esquivó el tema y siempre opinó sin filtro sobre el triángulo amoroso.

Ahora, con el reciente episodio del llanto de Tini y la reacción de sus fans, la panelista volvió a poner el foco en la historia y dejó en claro que, para ella, no hay que olvidar el pasado ni los conflictos que marcaron a los protagonistas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.