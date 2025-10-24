La emoción de Tini Stoessel al anunciar la suspensión de su show por cuestiones climáticas desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales. Muchos la cuestionaron por haber llorado en el posteo donde comunicó la reprogramación, pero uno de sus amigos más cercanos, Lizardo Ponce, salió a defenderla en vivo.

En el programa de Yanina Latorre, Lizardo contó el impacto que le generó a Tini el no poder presentarse como había planeado: “A ella también le duele porque es la ilusión de volver a los escenarios de la forma en la que ella quiere hacerlo”, comenzó diciendo el panelista de Sálvese Quien Pueda.

“La última vez que se presentó fue para presentar el álbum Un mechón de pelo, donde contó todo lo que vivió. Ella tiene muchas ganas, y es mucha responsabilidad porque hay mucha gente trabajando”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Es realmente enorme todo lo que está armando”, cerró Lizardo, a horas de que se cancelara lo que iba a ser el primer show de Futttura en Tecnópolis este 24 de octubre, y que se reprogramó para el 27 del mismo mes, en el mismo lugar y horario.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@tinistoessel)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TINI STOESSEL ROMPIÓ EN LLANTO TRAS SUSPENDER SU PRIMER SHOW DE FUTTTURA: “TENÍA MUCHA ILUSIÓN DE VERLOS”

Tini Stoessel vivió un momento de profunda tristeza a pocas horas de lo que sería el primer show de Futttura, su nueva era musical que iba a presentarse este jueves 24 de octubre en Tecnópolis. La producción informó oficialmente que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, el espectáculo se reprograma para el lunes 27 de octubre, en el mismo lugar y horario.

La artista, que lleva casi un año preparando este regreso a los escenarios, compartió un sentido mensaje en sus redes. “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”, posteó en Instagram Stories.

Visiblemente conmovida, Tini también publicó un video donde no pudo contener las lágrimas: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, expresó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

La cantante cerró su mensaje asegurando que estas decisiones “la exceden completamente”, pero que entiende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.