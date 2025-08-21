Tini Stoessel estrenó recientemente su nueva serie, Quebranto, y en plan promocional brindó varias entrevistas, entre ellas una con Sofi Kotler para Telenoche en la que confesó sus ganas de ser mamá con Rodrigo De Paul.

Tras un largo tiempo separados, la pareja se reencontró en los últimos meses, que significaron también una mudanza del futbolista a Miami para jugar al lado de Leo Messi en el Inter, y esta estabilidad les permitió a ambos a hacer planes juntos.

“¿Vos te imaginás siendo mamá?”, lanzó la periodista, y la cantante no esquivó la pregunta. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquitita. Me encantaría”, dijo, tras lo cual se animó a imaginarse en ese rol.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Es difícil porque uno piensa muchas cosas y a la hora de ser madre, porque no lo fui ni lo soy, me parece que hay algo de que idealizás, decís que vas a hacer algo de una manera y quizá te encuentra de una forma que decís ‘Che, estás sacando cosas que no pensé que te iban a suceder’”, dijo Tini.

“Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”, agregó, y aclaró dónde le gustaría vivir a futuro. “Yo amo vivir acá (por Argentina), y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque (…) significa un montón para mí”, señaló.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia. La realidad es que le trabajo también te hace viajar y yo estoy muy abierta a eso”, dijo Tini, que confesó que está en un momento de su vida en el que prefiere no hablar de boda porque “está muy contenta” con su presente.

