Si bien la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no era un secreto, Oriana Sabatini terminó de confirmar los rumores de casamiento en una nota que le dio a LAM.

“Se reconciliaron dos amigos de ustedes, Tini y De Paul”, le comentó la notera de Ángel de Brito.

La artista, casada con Paulo Dybala, contestó enfática: “¡Sí! Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Consultada por la boda de la cantante y el futbolista del Inter de Miami, Oriana contó: “Cada vez que me invitan a un casamiento, yo estoy feliz de la vida. Amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”.

“¿Qué se le regala a Tini y De Paul?”, le retrucó la notera. Y la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini agregó: “A veces es lindo, para los amigos que te importan, regalar las alianzas, la corbata, el traje o la bata. Algo con lo que te puedan tener presente”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

RODRIGO DE PAUL DEBUTÓ EN EL INTER DE MIAMI: NUEVO FUE EL COMIENZO EN LA MLS

Rodrigo de Paul dio un giro rotundo en su carrera futbolística: dejó el Atlético de Madrid y es el nuevo jugador del Inter de Miami, el equipo estadounidense que tiene a Lionel Messi como gran figura.

Rodrigo de Paul tuvo su esperado debut en el Inter de Miami y no pasó desapercibido. El ex Atlético Madrid fue titular en el partido frente al Orlando City, y se reencontró en la cancha con su amigo y compañero de Selección, Lionel Messi.

Durante el encuentro, De Paul se mostró activo, con buena distribución y compromiso en el mediocampo. Incluso, fue clave en una jugada de gol con una asistencia precisa que terminó en festejo del equipo rosa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El estadio lo recibió con una ovación cuando su nombre fue anunciado, y muchos hinchas argentinos se hicieron presentes con camisetas de la Scaloneta para alentarlo.

Con este primer paso, De Paul comienza una nueva etapa en la MLS, más cerca de casa y rodeado de caras conocidas como Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.