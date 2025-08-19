Si bien la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no era un secreto, Oriana Sabatini terminó de confirmar los rumores de casamiento en una nota que le dio a LAM.
“Se reconciliaron dos amigos de ustedes, Tini y De Paul”, le comentó la notera de Ángel de Brito.
La artista, casada con Paulo Dybala, contestó enfática: “¡Sí! Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”.
Consultada por la boda de la cantante y el futbolista del Inter de Miami, Oriana contó: “Cada vez que me invitan a un casamiento, yo estoy feliz de la vida. Amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”.
“¿Qué se le regala a Tini y De Paul?”, le retrucó la notera. Y la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini agregó: “A veces es lindo, para los amigos que te importan, regalar las alianzas, la corbata, el traje o la bata. Algo con lo que te puedan tener presente”.
RODRIGO DE PAUL DEBUTÓ EN EL INTER DE MIAMI: NUEVO FUE EL COMIENZO EN LA MLS
Rodrigo de Paul dio un giro rotundo en su carrera futbolística: dejó el Atlético de Madrid y es el nuevo jugador del Inter de Miami, el equipo estadounidense que tiene a Lionel Messi como gran figura.
Rodrigo de Paul tuvo su esperado debut en el Inter de Miami y no pasó desapercibido. El ex Atlético Madrid fue titular en el partido frente al Orlando City, y se reencontró en la cancha con su amigo y compañero de Selección, Lionel Messi.
Durante el encuentro, De Paul se mostró activo, con buena distribución y compromiso en el mediocampo. Incluso, fue clave en una jugada de gol con una asistencia precisa que terminó en festejo del equipo rosa.
El estadio lo recibió con una ovación cuando su nombre fue anunciado, y muchos hinchas argentinos se hicieron presentes con camisetas de la Scaloneta para alentarlo.
Con este primer paso, De Paul comienza una nueva etapa en la MLS, más cerca de casa y rodeado de caras conocidas como Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.