Oriana Sabatini vive un presente intenso, repartiendo su tiempo entre Italia y Buenos Aires. La actriz y cantante combina el ritmo exigente de los sets de grabación con momentos de calma en su hogar, rodeada de libros, música y su círculo más cercano.

Su rutina se mueve entre el arte, el autocuidado y las reuniones con amigos, en un vaivén que refleja tanto su vida profesional como personal.

Apasionada por la lectura, Oriana suele compartir sus gustos literarios con sus seguidores. Entre sus favoritos se encuentran novelas de fantasía y fanfics inspirados en personajes de Harry Potter, un universo que la acompaña desde su adolescencia.

Oriana Sabatini, entre Italia y Buenos Aires: así transita sus días entre trabajo, afectos y lectura | Créditos: Instagram @orianasabatini

En sus ratos libres, se dedica a escribir, tomar notas y planificar proyectos, manteniendo un espacio de creación personal donde la fama queda en segundo plano.

ORIANA SABATINI: ENTRE TRABAJO Y DISFRUTE

En su faceta profesional, alterna jornadas de rodaje en ambientes cargados de dramatismo con compromisos en eventos y producciones. Ya sea en un set con escenografías que evocan historias de vida y muerte, o en una sala universitaria para atender cuestiones de salud, la artista muestra un compromiso total con su carrera y su bienestar.

Cada paso es parte de un proceso creativo que no se detiene, incluso en medio de las pausas obligadas.

Fuera del trabajo, Oriana disfruta de la compañía de su pareja, Paulo Dybala, y de amigos como Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Las reuniones nocturnas, las salidas por ciudades europeas y los encuentros en Buenos Aires son parte del equilibrio que busca entre lo personal y lo profesional.