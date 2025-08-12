El vínculo entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel parece atravesar un momento de estabilidad y proyección a futuro. En plenas especulaciones sobre su casamiento, surgió un nuevo rumor: ¿buscan ser padres?

El periodista español Roberto Antolín reveló en el ciclo digital Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, que la pareja no solo piensa en casarse, sino también en formar una familia en el corto plazo.

Según aseguró, el primer hijo del futbolista y la cantante ya tendría nombre definido si fuera varón: Lionel, en honor a Lionel Messi.

“Messi será el padrino de la boda y también del bebé que venga. Ellos ya decidieron que, si es niño, llevará su nombre. Esto está asegurado al cien por ciento”, afirmó Antolín, quien destacó además la influencia que el capitán de la selección argentina habría tenido en la carrera reciente de De Paul.

LA NUEVA VIDA DE TINI STOESSEL Y DE PAUL

El periodista también anticipó que la vida de la pareja en Miami, ciudad donde De Paul acaba de firmar contrato por cuatro temporadas con el Inter de Miami, será más tranquila y enfocada en la vida familiar. “En dos o tres años, Rodrigo formará una familia con Tini”, comentó.

Antolín recordó que ya había adelantado rumores sobre un casamiento en un programa de Carlos Monti, pese a que en ese momento algunas figuras mediáticas desestimaron la versión. “Ahora nadie me desmiente. Todo lo que conté se está confirmando”, dijo.