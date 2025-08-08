Luego de la confirmación del compromiso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, aparecieron los rumores sobre fechas y lugares para el casamiento.

Pochi de Gossipeame abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, aunque con otra consigna: ¿mambos o traumas?

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Un seguidor le consultó si era verdad que la pareja contraería matrimonio a fin de año y la periodista fue contundente: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Cuándo y dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Créditos: Instragram @gossipeame

TIERNO IDA Y VUELTA ENTRE TINI Y MARÍA BECERRA

En las últimas horas, Tini Stoessel y María Becerra protagonizaron un emotivo momento en redes sociales: se dedicaron tiernos mensajes en Instagram.

El emotivo ida y vuelta entre Tini Stoessel y María Becerra en redes | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

La Nena de Argentina comentó la última publicación de su colega: “Te quiero tanto”. A lo que la autora de Cupido respondió: “Y yo a vos, mi cielo. Estoy tan orgullosa de vos”.