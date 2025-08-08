En las últimas horas, Tini Stoessel y María Becerra protagonizaron un emotivo momento en redes sociales: se dedicaron tiernos mensajes en Instagram.

La Nena de Argentina comentó la última publicación de su colega: “Te quiero tanto”. A lo que la autora de Cupido respondió: “Y yo a vos, mi cielo. Estoy tan orgullosa de vos”.

El emotivo ida y vuelta entre Tini Stoessel y María Becerra en redes | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

TINI Y MARÍA BECERRA, JUNTAS

El periodista Gustavo Méndez reveló que Tini comenzó la grabación de su nueva canción con La Nena de Argentina, trabajo que se desarrolló entre el lunes 14 y el martes 15 de julio, bajo la producción de Virgen Films. La colaboración será también con Manuel Turizo.

Tini Stoessel y María Becerra grabarán juntas | Créditos: Instagram @mecomprendezmendez

Mientras, Tini prepara FUTTTURA, su propio festival de música. Por otro lado, María fue nominada a los Latin Grammy tras girar por España, México y Estados Unidos.