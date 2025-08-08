En las últimas horas, Tini Stoessel y María Becerra protagonizaron un emotivo momento en redes sociales: se dedicaron tiernos mensajes en Instagram.
La Nena de Argentina comentó la última publicación de su colega: “Te quiero tanto”. A lo que la autora de Cupido respondió: “Y yo a vos, mi cielo. Estoy tan orgullosa de vos”.
TINI Y MARÍA BECERRA, JUNTAS
El periodista Gustavo Méndez reveló que Tini comenzó la grabación de su nueva canción con La Nena de Argentina, trabajo que se desarrolló entre el lunes 14 y el martes 15 de julio, bajo la producción de Virgen Films. La colaboración será también con Manuel Turizo.
Mientras, Tini prepara FUTTTURA, su propio festival de música. Por otro lado, María fue nominada a los Latin Grammy tras girar por España, México y Estados Unidos.