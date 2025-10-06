El chat de las esposas y parejas de los jugadores de la Selección Argentina ha probado a lo largo de los últimos años ser una verdadera fuerza en sí misma, capaz, según los rumores, que potenciar a un futbolista o bien acabar con su recorrido en el equipo de los Campeones del Mundo.

Valentina Cervantes lleva allí varios años gracias a la inclusión de Enzo Fernández, figura fundamental en los partidos que llevaron a Leo Messi y compañía a alzar la Copa del Mundo FIFA aquel 18 de diciembre de 2022.

Este lunes, la joven modelo fue invitada al streaming Resu en vivo, donde fue consultada sobre los manejos de uno de los grupos de chat más herméticos del mundo, pero del que tantas historias se cuenta.

Leé más:

VALENTINA CERVNTES SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA CUANDO LE CONSULTARON SI TINI STOESSEL ESTÁ EN EL CHAT DE ESPOSAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Entre otras pregutas, a Valentina le consultaron si Tini Stossel, de quien tanto se habló durante el último Mundial, finalmente había sido invitada a formar parte de ese grupo dado que está por contraer nupcias con Rodrigo de Paul en una fastuosa fiesta, y ella sorprendió con su respuesta.

“¡Ay! ¿Sabés que no sé? Tendría que chequear, pero debe estar”, dijo la joven, saliendo airosa de la situación. “O capaz que cuando se case”, retrucó Nazarena Di Serio, pero Cervantes fue enfática: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco”.

Fotos: Instagram / captura La TV Pública

“Es muy lindo el grupo de las mujeres de la Selección”, describió Valentina, y contó lo que se viene en el chat. “Ahora no se habla, pero más adelante sí se va a empezar a hablar, pero es muy lindo el grupo”, contó, y reveló que las integrantes salen a comer juntas en época de partidos de la Selección, y que “nadie echa a nadie”.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.