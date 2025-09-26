El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejó de ser un rumor y se convirtió en un hecho.

Según revelaron en Intrusos, la pareja ya tiene fecha y lugar confirmados para la gran boda: será en un imponente campo de Exaltación de la Cruz, el mismo espacio donde se casaron varias celebridades como Cande Tinelli y Stefi Roitman.

Paula Varela contó que, aunque la noticia parecía difícil de creer, recibió la confirmación de allegados: “Me confirman que se casarían, tengo la fecha, y ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones”, expresó.

El dato no menor es que la elección del casamiento tiene que ver con un cambio de vida: “La decisión de casarse es porque se van a vivir a Miami. Ella necesita tener este casamiento, más allá del amor, para poder trabajar tranquila allá y moverse con libertad”, aseguraron en el programa.

Entre los preparativos, la pareja está enfocada en conseguir un fotógrafo y filmmaker joven y con onda, que pueda captar las imágenes más frescas y naturales de la fiesta. Además, deberán ocuparse de todos los detalles de catering y organización, ya que el lugar solo brinda el espacio.

TINI STOESSEL SE SINCERÓ SOBRE LAS MENTIRAS QUE LA DAÑARON EMOCIONALMENTE

En medio de la felicidad por volver a la actuación después de 10 años con Quebranto, Tini Stoessel mostró su costado más vulnerable y reconoció lo difícil que fue atravesar tantas noticias falsas en los últimos años.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, comenzó diciendo la cantante en una nota que dio a América Noticias.

Asimismo, la artista confesó que esa dinámica le dejó marcas emocionales: “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.