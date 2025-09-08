A ocho meses de la reconciliación, Tini Stoessel volvió a darle like a una publicación de Rodrigo de Paul.

¿Cuál fue el posteo especial que eligió la cantante? Se trató del emotivo mensaje que el futbolista le dedicó a Lionel Messi, luego del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, que marcó la última presentación oficial del 10 en las Eliminatorias Sudamericanas con la celeste y blanca.

“No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, escribió de Paul en Instagram, junto a imágenes del partido con Messi, el 5 de septiembre.

Y Tini no dudó en ponerle “me gusta” a su publiación. El primero tras la reconciliación.

TINI Y RODRIGO DE PAUL, EN EL RECITAL DE LALI

Súper enamorados, la pareja dejó de jugar a las escondidas y cada vez se muestran más juntos.

El sábado pasado, Tini Stoessel fue a ver a Lali Espósito al estadio de Vélez y lo hizo junto a Rodrigo de Paul.

La cantante disfrutó a pleno del show de su colega y la felicitó en redes por su tremendo espectáculo, con un sold out explosivo.

“Sos increíble, Lali. Es maravilloso verte ahí arriba”, expresó Tini, con admiración.

