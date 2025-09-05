Después del partido frente a Venezuela, Lionel Messi volvió a ser el centro de todas las miradas. Pero esta vez, no solo por lo que hizo dentro de la cancha, sino por el mensaje que compartió en sus redes sociales y que rápidamente se volvió viral.

En la noche del jueves, el capitán de la Selección argentina publicó un posteo en su cuenta de Instagram donde dejó ver toda su emoción y agradecimiento hacia los hinchas.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, escribió Messi, acompañando sus palabras con un carrousel de fotos en las que se lo ve visiblemente conmovido.

El mensaje de Messi que tocó el corazón de los argentinos

El posteo de Messi no tardó en generar repercusión. En cuestión de minutos, miles de fanáticos le dejaron mensajes de apoyo y agradecimiento, destacando el rol del capitán tanto dentro como fuera de la cancha.

La frase “pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe” encendió las especulaciones sobre el futuro de Messi con la camiseta albiceleste, pero también reforzó el vínculo inquebrantable que mantiene con la gente.

Fotos: @leomessi

Fotos: @leomessi

Fotos: @leomessi

Fotos: @leomessi

Una noche cargada de emociones en la Selección argentina

El partido ante Venezuela fue especial para el equipo y para el propio Messi, que volvió a recibir el cariño incondicional del público. El estadio vibró con cada jugada y el aliento no faltó en ningún momento.

Messi, fiel a su estilo, eligió agradecer y compartir sus sensaciones con todos. Su mensaje, breve pero contundente, reflejó el clima de emoción que se vivió durante y después del encuentro.

El futuro de Messi en la Selección: incertidumbre y esperanza

Aunque el capitán no dio pistas concretas sobre su continuidad, sus palabras dejaron abierta la puerta a todas las posibilidades.

Los hinchas, mientras tanto, siguen soñando con verlo vestir la celeste y blanca por mucho tiempo más.

Por ahora, lo único seguro es que Messi sigue siendo el gran referente de la Selección argentina y que su conexión con la gente está más fuerte que nunca.