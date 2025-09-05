La Selección Argentina venció a Venezuela por 3 a 0 y Wanda Nara estuvo allí con toda su familia. Aprovechó, incluso, para mostrar la presencia de su próximo programa.
La conductora estuvo en la San Martín baja, detrás del banco de suplentes de la Selección Argentina y muy bien acompañada.
Llevó a Zaira Nara, a su papá Andrés y a sus hijos y sobrinos. Claro que todos muy abrigados para disfrutar del último baile oficial de Lionel Messi en el Estadio Monumental.
WANDA NARA FUE A VER A LA SELECCIÓN ARGENTINA
Durante su presencia en el Estadio Monumental, Wanda Nara publicó varias fotos. Primero mostró que en una de las pantallas de la San Martín media se veía la venta de su próximo programa: MasterChef famosos.
Luego, subió contenido con su familia, entre abrigos y camisetas de la Selección Argentina.