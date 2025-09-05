La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un look ni por un viaje, sino por un error conceptual que desató una ola de comentarios.

En una de sus historias de Instagram, Wanda subió una foto acompañada de su hermana Zaira Nara, ambas luciendo la camiseta de la Selección Argentina. Como pie de foto escribió: “Mi media mitad”, una expresión que rápidamente fue señalada por los usuarios ya que “media” y “mitad” significan lo mismo.

Wanda Nara cometió un error conceptual y en redes no se lo perdonaron. Crédito: Instagram

LA FOTO CON ZAIRA NARA

En la imagen se las ve a las hermanas abrazadas y sonrientes, disfrutando del partido de la Selección.

Wanda luce una gorra de lana color camel con un parche de león, además de mostrar en primer plano su tatuaje de un león en el brazo. Zaira, en tanto, posa con una camiseta albiceleste y el cabello suelto.

El detalle del texto no pasó inadvertido y muchos fanáticos se lo hicieron notar con humor y emojis. El “mi media mitad” se convirtió rápidamente en una pequeña polémica viral.