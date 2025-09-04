La eterna rivalidad mediática entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo en redes. Minutos después de que la actriz publicara un video súper tierno disfrutando de un picnic en Estambul con Rufina, Magnolia y Amancio, la empresaria sorprendió con un fuerte gesto desde sus historias de Instagram.

Wanda compartió un video en el que se la ve cocinando con sus hijas, en un clima familiar y hogareño, mientras se ríen y preparan la comida juntas. Esto fue interpretado como un mensaje en respuesta directa y contundente al posteo de la China.

Aunque no la mencionó, la sincronía entre ambas publicaciones llamó poderosamente la atención de los seguidores, que no dudaron en leerlo como un nuevo pase de factura virtual entre las dos mujeres que hace años protagonizan idas y vueltas mediáticas.

“Siempre que vuelven del cole, hacemos postre juntas”, escribió Wanda, junto a la publicación en la que se la ve con las hijas que tuvo con Icardi, despertando todo tipo de especulaciones.

Instalada en Turquía, donde acompaña a su pareja Mauro Icardi en medio de su carrera futbolística, Eugenia “la China” Suárez sorprendió en las redes al mostrar un plan súper relajado: un picnic al aire libre junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

En el video que compartió en Instagram Stories, se ve a la actriz y cantante disfrutando de la tarde con la hija que tiene con Nicolás Cabre y a sus pequeños, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, con una variedad de cosas ricas y dulces para deleitarlos.

El video llega poco después de que Icardi despertara todo tipo de repercusiones con el fuerte posteo que compartió en Instagram Stories donde, entre otras cosas, defendió a su novia de las críticas.