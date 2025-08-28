Instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez mostró en redes sociales un costado íntimo y muy especial de su vida privada.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una tierna foto de sus tres hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (los hijos que tiene con Benjamín Vicuña), disfrutando juntos de una tarde de sol al aire libre.

En la imagen se los ve sonrientes y cómplices, con un texto breve pero contundente: "Mi vida entera“, expresó, junto a un emoji de un corazoncito rojo. Una frase que refleja la enorme felicidad de la artista por tener a sus hijos reunidos con ella en Turquía, en medio de un presente mediático y sentimental que no deja de generar titulares.

La postal rápidamente se volvió viral y despertó la ternura de sus seguidores, quienes celebraron verla tan plena en su rol de madre.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ MAURO ICARDI TRAS PUBLICAR UNA FOTO CON LA CHINA SUÁREZ EN SUS REDES

Mauro Icardi volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. El delantero del Galatasaray compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto a puro amor con Eugenia “la China” Suárez y dio que hablar con su drástica decisión.

La postal en blanco y negro lo muestra abrazado a la actriz, en un gesto cómplice y cariñoso, mientras ella lo mira sonriente. Para acompañar la imagen, Icardi escribió una frase que no pasó inadvertida: “No fue casualidad, el destino nos eligió”, expresó, junto a un corazón negro y arrobando a su pareja.

Sin embargo, lo que parecía ser una declaración pública de sentimientos terminó generando aún más revuelo cuando el futbolista tomó una contundente medida: deshabilitó la opción de comentarios en la publicación. Es decir, sus más de 9 millones de seguidores no pudieron dejarle ni una palabra bajo la foto.

El gesto no pasó inadvertido. Muchos interpretaron que Icardi buscó blindarse de las críticas y evitar la avalancha de mensajes que la postal con la China seguramente iba a despertar, tanto de sus fanáticos como de detractores.