Mauro Icardi volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. El delantero del Galatasaray compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto a puro amor con Eugenia “la China” Suárez y dio que hablar con su drástica decisión.

La postal en blanco y negro lo muestra abrazado a la actriz, en un gesto cómplice y cariñoso, mientras ella lo mira sonriente. Para acompañar la imagen, Icardi escribió una frase que no pasó inadvertida: “No fue casualidad, el destino nos eligió”, expresó, junto a un corazón negro y arrobando a su pareja.

Sin embargo, lo que parecía ser una declaración pública de sentimientos terminó generando aún más revuelo cuando el futbolista tomó una contundente medida: deshabilitó la opción de comentarios en la publicación. Es decir, sus más de 9 millones de seguidores no pudieron dejarle ni una palabra bajo la foto.

El gesto no pasó inadvertido. Muchos interpretaron que Icardi buscó blindarse de las críticas y evitar la avalancha de mensajes que la postal con la China seguramente iba a despertar, tanto de sus fanáticos como de detractores.

LA FUERTE REACCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ DESPUÉS DE QUE WANDA NARA ASEGURARA QUE ESPERA UN HIJO DE MAURO ICARDI

A pocos minutos de que Wanda Nara despertara todo tipo de repercusiones al confirmar que Eugenia “la China” Suárez está esperando a su primer bebé con Mauro Icardi, la actriz y cantante sorprendió con su sugestivo posteo en las redes.

Sin pasar por alto el alto impacto que tuvieron las palabras de Wanda, Eugenia subió a Instagram Stories un carrete de fotos desde Kemerburgaz (Estambul), donde se la ve posando con un halo de luz sobre su cabeza, abrazada a Icardi y disfrutando del atardecer. Una postal que sus seguidores interpretaron como un claro mensaje en medio de la tormenta mediática.

Con un simple “@mauroicardi” etiquetado en la publicación, la China encendió la polémica: ¿fue una señal de complicidad con su pareja, con quien está instalada en Turquía, o una manera de marcar presencia tras el anuncio de Wanda?