Lo que empezó como una sorpresa terminó en escándalo. Una joven decidió visitar a su novio sin avisar y, gracias a un par de detalles insólitos, descubrió que le era infiel.

La historia explotó en las redes y tiene como protagonistas inesperados a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Todo arrancó con un mensaje inocente. Ella le mandó una foto del control del aire acondicionado y le preguntó: "¿Qué hacías en pleno verano con el aire en 25 grados?“.

El chico, sorprendido, intentó disimular: ”¿Estás en mi casa?“, le contestó. Ella le confirmó que sí, que se había tomado el día libre para darle una sorpresa. Pero él, rápido, le dijo que justo ese día su jefe lo había llamado para ir a la oficina.

El historial de YouTube y la uña negra: las pruebas que lo dejaron sin salida

La charla se puso cada vez más tensa. La joven insistió con el tema del aire y él, cada vez más nervioso, respondió: "Qué sé yo, ni idea, se debe haber reseteado el control“.

Pero la verdadera bomba llegó cuando ella le mandó una captura del historial de YouTube en la Smart TV.

Allí aparecían búsquedas sobre Wanda, Icardi y la China Suárez. "¿Quién la hizo? Si a vos no te importa ese tema“, lo apuró, dejando en claro que algo no cerraba.

El chico intentó zafar: "Comparto la cuenta con mi hermana, ¿te acordás? Lo debe haber buscado ella y quedó en mi historial“.

Pero la joven no se quedó ahí. Fue por más y le mandó la foto de una uña postiza negra que encontró en la escoba. "¿Y esto también es de tu hermana?“, lo apuró.

Él, ya sin argumentos, preguntó: "¿De dónde sacaste eso?“. Ella le explicó que la había encontrado enganchada en las cerdas de la escoba.

El novio intentó una última jugada: ”¿No se te había caído una uña a vos la semana pasada?“. Pero la respuesta fue letal: ”Sí, pero no era negra y me la llevé a mi casa. Nunca la dejé acá“.

La manicura, la amiga y el final explosivo

La tensión siguió creciendo. La joven le pidió que la dejara en paz, pero después de 40 minutos volvió al ataque. "¿Vos te pensás que yo como vidrio?“, le escribió, y le mandó una captura de pantalla de la conversación con su manicura.

”Esa es una press on negra, cuadrada y cortita. La que se hizo tu amiga que vino con vos el otro día“, le confirmó la profesional.

Ahí se terminó de caer la mentira. La joven explotó: "Vos sos un infiel, mi amiga es una doble cara y la que me hace las uñas, un desastre. Desaparezcan de mi vida“, y lo bloqueó sin darle más chances de explicación.

La historia se viralizó en TikTok y en Instagram, donde miles de usuarios celebraron la astucia de la joven para desenmascarar a su pareja.

Wanda, Icardi y la China volvieron a ser tendencia, pero esta vez, como parte de una infidelidad que nadie vio venir.