La forma en que la semana pasada Wanda Nara había dado a entender que su matrimonio con Mauro Icardi había sido “muy parecido al caso de Julieta Prandi”, pero que “sí llegaron los golpes”, encendió todas las alarmas, y antes de viajar a México la conductora de Love is Blind se refirió al asunto.

“Sé que largo el camino en la Justicia y en el camino hay mucha falta de respeto cosas que son son dolorosas de soportar”, admitió.

Ahí, Wanda se explayó: “La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas... Siento que fue sin sentido”.

Wanda Nara eludió aclarar su comparación con Julieta Prandi por su matrimonio con Mauro Icardi

“Tengo muchas cosas para hablar de trabajo”, intentó desviar la charla.

LA RETICENCIA DE WANDA A EXPLICAR SU GRAVÍSIMA ACUSACIÓN A ICARDI

“No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento, me faltaron mucho el respeto”, se quejó Wanda mientras caminaba a paso redoblado por el aeropuerto de Ezeiza.

Entonces, cuando le preguntaban si había sido víctima de abuso sexual o privación ilegítima de la libertad, la empresaria evadió las definiciones: “Se van a encargar mis abogados, yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la Justicia”.

CÓMO ES LA DEMANDA PENAL DE WANDA NARA A MAURO ICARDI

“La Justicia lleva su tiempo...”, aseveró a sabiendas de que sería contrademandada.

Al final, Wanda Nara detalló cómo es su causa demanda penal contra Mauro Icardi: “Hay nueve denuncias en una sola causa”.