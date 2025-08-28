La forma en que la semana pasada Wanda Nara había dado a entender que su matrimonio con Mauro Icardi había sido “muy parecido al caso de Julieta Prandi”, pero que “sí llegaron los golpes”, encendió todas las alarmas, y antes de viajar a México la conductora de Love is Blind se refirió al asunto.
“Sé que largo el camino en la Justicia y en el camino hay mucha falta de respeto cosas que son son dolorosas de soportar”, admitió.
Ahí, Wanda se explayó: “La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas... Siento que fue sin sentido”.
“Tengo muchas cosas para hablar de trabajo”, intentó desviar la charla.
LA RETICENCIA DE WANDA A EXPLICAR SU GRAVÍSIMA ACUSACIÓN A ICARDI
“No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento, me faltaron mucho el respeto”, se quejó Wanda mientras caminaba a paso redoblado por el aeropuerto de Ezeiza.
Más sobre este tema
Entonces, cuando le preguntaban si había sido víctima de abuso sexual o privación ilegítima de la libertad, la empresaria evadió las definiciones: “Se van a encargar mis abogados, yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la Justicia”.
CÓMO ES LA DEMANDA PENAL DE WANDA NARA A MAURO ICARDI
“La Justicia lleva su tiempo...”, aseveró a sabiendas de que sería contrademandada.
Más sobre este tema
Al final, Wanda Nara detalló cómo es su causa demanda penal contra Mauro Icardi: “Hay nueve denuncias en una sola causa”.