El 27 de agosto, Wanda Nara dejó la Argentina con destino a México por motivos laborales. Rodeada de fans y cronistas, la conductora anunció que no volverá a hablar de la vida íntima de su exmarido, Mauro Icardi, y de la China Suárez.

Cuando le preguntaron por su videoclip Tóxica, del rumor de romance con Martín Migueles, del viaje a México, Wanda respondió con amabilidad.

Sin embargo, cuando la metieron en un terreno legal complejo, como las presuntas denuncias a Mauro Icardi por violencia de género, Nara respondió: “De eso se está encargando la Justicia. No voy a hablar de eso. Empiezo a grabar”.

“¿Y la China que desmiente el embarazo?”, le retrucó otro cronista de América.

Seria, Wanda anunció su nueva y drástica postura mediática: “No voy a hablar de los demás. Tengo un montón de cosas en mi vida y ya no hablo más de nadie”.

Con una risa socarrona, Yanina Latorre acotó: “Dos días le va a durar”.

Vale recordar que la semana pasada, Wanda Nara le dio un móvil a Puro Show en el que lloró, habló de violencia de género y hasta contó que la China estaría embarazada.

Después de esa explosiva nota, Nara optó por llamarse a silencio y, según sus recientes palabras, no volvería a referirse a ellos públicamente.

