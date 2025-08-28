El 27 de agosto, Wanda Nara revolucionó Ezeiza con su presencia. No solo fue seguida de cerca por los cronistas que buscaban su palabra, sino también por un multitudinario grupo de adolescentes que le pedían fotos, querían saludarla y hasta tocarla. Entre los gritos y la euforia, la escena se volvió verdaderamente caótica.

En ese marco, Yanina Latorre analizó la situación en LAM y lanzó un comentario que podría ofender a la China Suárez. “Eso a la China no le pasa, a Wanda la aman”, sentenció y las imágenes en pantalla daban crédito de eso.

WANDA NARA REVOLUCIONÓ EZEIZA: LOS FANS LA PERSIGUIERON POR TODOS LADOS

Mientras Nara terminaba el check in, el notero Santiago Riva Roy entrevistó a varios de los jóvenes que también aguardaban a la famosa, y les preguntó: “¿Team Wanda o team China?”. Y todos contestaron “team Wanda”.

Lista para embarcar, la conductora, que se iba a trabajar a México, se negó a ponerse la “cucaracha” para dar un móvil más extenso, mientras los alaridos de fondo interrumpían la escucha.

“No me quiero poner el auricular”, le dijo Wanda al notero. Observando la escena, Yanina comentó: “La gente la ama. No le pasa eso a la China cuando está en el aeropuerto. La gente la quiere”.

Justificando por qué no detenía el paso para hablar, Nara comentó: “Decile a Naza (conductora de turno de LAM) que esto es un lío”.

Dejando de lado la complacencia, Latorre disparó: “Cómo le gusta que la veamos con toda la gente que la ama”.

Mientras Wanda misma se sorprendía por la masiva persecución de los fans: “¡Ay, cuánta gente que hay hoy!”.

Antes de que Nara frene y decida darle una breve nota a LAM lejos del tumulto, Yanina Latorre agregó: “Que la gente la ama, la ama. Es increíble. El hate que tiene en redes, de gente que defiende a la China, son 4, porque la gente la ama”.

