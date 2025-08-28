Al frente de la conducción de LAM porque Ángel de Brito está de vacaciones, Nazarena Vélez comenzó el programa contándole al público su repentino problema de salud, que la tenía dolorida y limitada en sus movimientos.

“Lo primero que les quiero decir es que tengo un dolor acá, de ciático”, dijo Naza en la apertura, tocándose la cintura.

Foto: captura de pantalla de LAM, América.

Ingresando a cuadra desde SQP, Yanina Latorre le comentó con humor: “Cada vez que vengo hay un problema de viejo”.

Y Vélez le contesto, verdaderamente afectada: “¡No sabés el dolor que tengo! Ayer algo me pasó. Camino lento y me tuve que tomar dos pastillas”.

“Andá al médico”, le recomendó la panelista. Y Nazarena respondió: “Ya lo sé. Tengo que estirar. Es horrible que te agarre una cosa así”.

NAZA SE PUSO A ESTIRAR EL CIÁTICO EN VIVO

Cumpliendo con la jornada de trabajo como buena profesional que es, Nazarena dio inicio a LAM. El público, interesado en el bienestar de la actriz y productora, le mandó consejos por WhatsApp a Pepe Ochoa.

“En la línea de chimento nos dicen que hagas posturas de yoga para el ciático. Que estires lumbares”, le leyó el panelista.

“Ahí voy. Ya me lo mandó mi médico también”, respondió Nazarena.

“Y me dicen que pongas el pie sobre la mesa y que te agarres los dedos”, apuntó Pepe y la conductora se puso a estirar en vivo.

“Ya veo que rompo todo y me rajan a patadas. Ay, está bien esto. Me hace bien. Me estira”, comentó Naza, sin dejar que el dolor la frene.

Foto: captura de pantalla de LAM, América.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.