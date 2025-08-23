El conductor de LAM, Ángel de Brito, volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar que se tomaba vacaciones.

Fiel a su estilo, lo hizo a través de su clásica sección de preguntas y respuestas en redes sociales, el #angelresponde, donde interactúa sin filtros con sus fans. Allí, alguien quiso saber: “¿Vacaciones dónde? ¿Calor o frío?”. Su respuesta fue tajante: “Calor”.

La incógnita duró poco. A los pocos días, el periodista compartió en Instagram un video que reveló su verdadero destino: Madrid.

Crédito: Instagram/@angeldebritooki

Mostró su salida desde Ezeiza, la llegada al aeropuerto de Barajas, la habitación de su hotel y una caminata soleada por La Gran Vía, con una frase que transmitió toda su felicidad: “Estaba esperando mucho estas vacaciones, las primeras del año. ¿Qué mejor que viajar con mi amor y con mis amigos? ¿Qué mejor que arrancar en este lugar?”.

Crédito: Instagram

ÁNGEL DE BRITO: ¿CON QUIÉN VIAJÓ?

De esta manera, confirmó que no viajó solo: lo acompaña su pareja, Javier Medina, reconocido estilista con quien está casado desde hace seis años, además de algunos amigos cercanos.

Aunque suele ser reservado con su vida privada, hace unos meses Ángel se animó a hablar sobre su relación en una entrevista con Carmen Barbieri. Consultado sobre cómo se llevan en la convivencia, respondió con sinceridad: “Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy más o menos en la vida. Cuando hay que discutir, discuto, pero no grito ni tiro cosas. Soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”.