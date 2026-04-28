Charly García recibió el alta médica y regresó a su casa después de pasar una semana internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue sometido a una nefrectomía parcial programada.

La operación se realizó el 21 de abril, en el marco de un seguimiento clínico que permitió anticipar y planificar el procedimiento. Según confirmaron desde su entorno, el músico continuará la recuperación en su domicilio, bajo control médico.

Charly García (Foto: Instagram @esquinacharlygarcia)

El ex Sui Generis y Serú Girán fue intervenido el martes pasado en medio de un fuerte hermetismo. La noticia se conoció recién cuando su equipo difundió un comunicado oficial sobre su salud: “La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones”.

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Además, aclararon: “En ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

La decisión de operar a García surgió después de una serie de estudios y controles médicos que permitieron anticipar el procedimiento. El equipo del IADT diseñó un abordaje personalizado, ajustado al estado clínico del músico, con el objetivo de preservar la función renal y evitar complicaciones futuras.

Charly García cumplió años (Foto: Movilpress).

Durante la internación, el artista estuvo bajo monitoreo constante y controles de rutina. El entorno de Charly priorizó la tranquilidad y el bienestar del paciente, evitando difundir información hasta que la evolución fuera favorable. El alta se otorgó tras constatar la buena evolución posoperatoria y la ausencia de síntomas adversos. De todos modos, García seguirá con controles periódicos para monitorear su cuadro.

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