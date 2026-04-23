Charly García (74) fue operado con éxito este martes 21 de abril de 2026 en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad de Buenos Aires, tras detectarse un tumor en uno de sus riñones.

En La Mañana con Moria, el doctor Guillermo Capuya brindó detalles sobre la intervención y el estado actual del músico.

Charly García: le sacaron un tumor y qué se sabe de su estado de salud (captura de elytrece)

Charly García: le sacaron un tumor y qué se sabe de su estado de salud

“El día martes fue operado, a él le encontraron un tumor en el riñón. Quiero decir, cuando digo tumor, los tumores pueden ser benignos o malignos. Eso lo determina la biopsia. No estoy diciendo que sea un tumor maligno ni benigno. Fue operado por un tumor”, explicó el especialista en eltrece.

Charly García: le sacaron un tumor y qué se sabe de su estado de salud (Foto de Movilpress)

Cómo fue la operación de Charly García

Capuya detalló que la cirugía no se realizó por vía laparoscópica debido a una condición previa del artista: “No se hizo cirugía laparoscópica por un tema respiratorio, porque cuando hace el laparoscópico se infla el abdomen, entonces eso restringe un poco la respiración”.

Y agregó: “Como él tiene, digamos, un tema de tabaquismo, se optó por hacer un corte, a la antigua. Se cortó y se extrajo parte del riñón. Se llama nefrectomía parcial”.

Sobre el impacto en su organismo, el médico aclaró: “Tenemos dos riñones. Se saca una parte del segundo riñón, y ese riñón recobra funcionalidad, es lo que se busca al menos”.

Charly García: cómo evoluciona la salud del músico

En cuanto a su evolución, Capuya dio señales positivas: “Ayer había orinado un poco menos, hoy comenzó a orinar un poquito más. Los drenajes están bien”.

Sin embargo, el profesional advirtió que el cuadro requiere atención debido a su edad y antecedentes: “Tiene varias comorbilidades. Si bien es una persona joven de edad, es un cuerpo que ha sido un poco maltratado, 74 años, para ser precisos”.

El dato clave sobre el tumor

Guillermo Capuya explicó además el contexto de este tipo de diagnósticos: “El tumor de riñón es el quinto más detectado en la Argentina, después de los principales, como son los de mama, pulmón, colorrectal… En Argentina se dan más o menos por año 5.000 casos aproximadamente”.

Y cerró con una reflexión sobre la situación del músico: “Desde el punto de vista quirúrgico, está todo bien. Pero bueno, insisto con esto. Hay un viejo adagio que decimos en medicina: no hay enfermedades, sino enfermos. No es lo mismo operar a un chico de 25 años con un tumor de riñón, que operar a una persona de 74 años con comorbilidades”.